Uribe continua no ginásio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O arranque da preparação para a final da Taça de Portugal não trouxe qualquer evolução em relação à condição física de Uribe, uma vez que o médio, de 31 anos, deu seguimento ao regime de tratamento e trabalho de ginásio. Nesse sentido, permanece em dúvida a presença do colombiano no Jamor. Manafá também esteve no ginásio.