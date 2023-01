Uribe declara-se em final de contrato: «Estar no FC Porto é uma bênção de Deus»

Numa iniciativa da Liga Portugal, o embaixador Jorge Andrade entrevistou Mateus Uribe no âmbito da final four da Allianz Cup. A dada altura, o antigo defesa quis saber a quem o médio do FC Porto agradece nos momentos de glória e, na resposta, o internacional colombiano, que está em final de contrato com os dragões, declarou-se ao clube."Primeiro agradeço a Deus. Sempre primeiro, porque é isso que torna os sonhos serem possíveis. Estar no FC Porto, num clube tão grande é uma bênção de Deus. Sinto-me muito orgulhoso de estar cá e, por isso, agradeço primeiro a Deus e faço-o a cada partida, seja um resultado positivo ou menos positivo. E, em segundo, à minha família, porque são eles quem me aguentam no dia a dia, tanto nos momentos bons como nos que são mais difíceis. Agradeço o apoio dos meus filhos, da minha mãe e dos avós que estão na Colômbia, e à minha esposa que está sempre ao meu lado suportando tudo", afirmou Uribe.Já antes, questionado sobre a adaptação à Invicta, o médio vincou o seu amor à cidade e ao clube. "A minha vida passa-se muito com a família, sou uma pessoa muito familiar. E o Porto é uma cidade muito amigável, muito familiar e tanto a minha mulher, como os meus filhos, no colégio, estão muito bem adaptados. A minha mulher tem a sua vida diária e eu estou bem no Porto, com os adeptos, diretores, equipa técnica… Todos me receberam bem desde que cheguei, como sendo mais um portista, mais um português. Estou muito contente por estar cá e quero muito mostrar-me em campo e dar 100 por cento para agradecer como fui recebido", acrescentou Uribe, falando também de outros temas."Este jogo é fundamental para nós. Estamos a preparar-nos para tratarmos de conquistar esta prova que o FC Porto ainda não venceu. É muito importante para nós, o ADN do FC Porto é ganhar tudo e esta é uma boa oportunidade, porque estamos perto de conseguir.""É um adversário muito complicado que tem feito jogos fantásticos, conseguindo bons resultados. Apesar de estarem a jogar na 2.ª Liga têm um plantel bom, qualquer um daqueles jogadores poderia estar a jogar na 1.ª Liga. O nível é igual ou muito alto em relação a alguns dos jogadores contra quem estamos habituados a jogar. Ainda por cima, é uma meia final, fase em que todas as equipas dão tudo por tudo e serão 90 minutos fundamentais. Teremos de demonstrar o que queremos conseguir, que estamos em campo para conquistar os nossos objetivos.""O mister pede-nos ambição e essa identidade de jogo. Muitas vezes, por estarmos numa equipa tão grande como o FC Porto, acontece que, por momentos, podemos relaxar e pensar que já temos tudo nas nossas mãos. Com os mister temos de estar sempre a 100 por cento, ele abre-nos os olhos para estarmos no máximo. Hoje em dia o futebol é muito competitivo e equilibrado e todos trabalham muito bem, diretores, equipas técnicas, todos… Por isso mesmo, é preciso mostrar a diferença da equipa em campo, com vontade e ambição. E isto aqui, no FC Porto, vive-se a 100 por cento, temos essa vontade e ambição de conquistar esta taça. Esperemos estar à altura do que representa este jogo, sabendo quem é o Ac. Viseu, que temos de respeitar dentro de campo para conseguirmos o resultado que queremos."