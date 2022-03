Uribe: «Demos um passo muito importante»

Uribe considerou muito importante a vitória (1-2) do FC Porto em casa do Sporting, na 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal"Sabíamos que ia ser uma partida muito disputada. Na primeira parte as duas equipas estiveram equilibradas. Na segunda parte, sofremos um golo mas continuámos com a nossa identidade e demos a volta ao marcador. Vamos com um resultado muito importante para a segunda mão", começou por dizer à Sport TV."Os clássicos são jogos com muita luta, muito parados, há muita friccção. Felizmente conseguimos o golo que precisávamos.""Ainda não ganhámos nada. Há mais 90 minutos. Demos um passo muito importante, o resultado é importante animicamente para o grupo, que sabe que pode atingir os objetivos traçados e ir à final que todos queremos."