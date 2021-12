Uribe: «Desde os apanha bolas, todos somos importantes»

Uribe recebeu o prémio Mérito e Valores Porto do apanha bolas que se revelou importante para o 1.º golo do FC Porto diante do Benfica e destacou a importância que todos têm no clube azul e branco."O apanha-bolas [no lance do primeiro golo] foi muito importante e é a prova do ambiente que se vive aqui no FC Porto, todos focados, todos sabemos que somos importantes. Desde os apanha bolas, todos somos importantes. Mostrámos que estamos para grandes coisas", frisou ao Porto Canal no final do encontro."Estes jogos são importantes, pelo que se jogou na Taça e na Liga, têm ingredientes especiais, é um clássico, com ambiente diferente. Era importante dar alegrias a todos os que nos acompanham. É um prémio para todos que sempre nos apoiam", concluiu.