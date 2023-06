Uribe despede-se do FC Porto: «Invade-me um sentimento de nostalgia por esta etapa que termina»

Uribe despediu-se do FC Porto esta segunda-feira com uma mensagem nas redes sociais, poucas horas depois de ser oficializado como reforço dos qataris do Al Sadd "Invade-me um sentimento de nostalgia por esta etapa que termina, mas extremamente agradecido por ter desfrutado deste tempo incrível juntos e agora fazer parte da história deste grande clube. Muito obrigado família portista pelo carinho que sempre demonstraram comigo. Ao presidente, ao mister Sérgio, à equipa administrativa, ao staff técnico, aos meus queridos companheiros de equipa e, acima de tudo, aos grandes adeptos por todo o vosso apoio e demonstrações de carinho para comigo e com a minha família. Foi a nossa casa e um sonho fazer parte desta grande instituição durante estes quatro anos cheios de felicidade, grande crescimento profissional, mas sobretudo pessoal. Saio um ser humano melhor e, sem dúvida, levo a melhor das memórias deste grande país, meu filho. Levo-vos no coração, agora e sempre o FC Porto será parte da minha história. Muito obrigado!", escreveu o internacional colombiano no Instagram.Pepe e Otávio foram alguns dos jogadores portistas que reagiram à publicação. "Obrigado Uribe pelo teu compromisso e entrega… até ao final! A família portista sempre te receberá de braços abertos. Como nós, um de nós", escreveu o central português."Obrigado por tudo irmão, felicidades nesse teu novo desafio", desejou Otávio.