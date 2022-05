Uribe divide-se em tratamento e ginásio no arranque da operação Jamor

Cumpridos os dois dias de folga para ressacar a festa do título, o grupo às ordens de Sérgio Conceição voltou na manhã desta terça-feira ao trabalho no Olival. A sessão voltou a não contar com Uribe, que se limitou a tratamento e trabalho de ginásio.O médio, que esteve no Olival na segunda-feira a fazer tratamento, mantém-se em dúvida para o duelo contra o Tondela, agendado para domingo, depois de já ter falhado os últimos dois jogos, com Benfica e Estoril. Manafá também fez tratamento e trabalho de ginásio, sendo que neste caso não há qualquer hipótese de recuperação para a final da Taça de Portugal.O FC Porto tem nova sessão de trabalho marcada para as 10.30 desta quarta-feira, no Olival.