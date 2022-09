Uribe e a receção ao Club Brugge: «Hoje em dia a história dos clubes não ganha partidas»

Em termos europeus e até domésticos, o estatuto do FC Porto é incomparavelmente superior ao do Clube Brugge, seu adversário esta 3.ª feira, na 2.ª jornada da fase de grupos da Champions. Mas Uribe assegura que os dragões não irão entrar em campo a 'passear a camisola', até porque tal, além de não fazer parte da identidade da equipa, daria inevitavelmente mau resultado."Quando as pessoas falam em favoritismo olham para o símbolo. Mas hoje em dia não se ganham partidas com a história do clube ou com o seu símbolo. Há que ir para campo mostrar porque estás nesta competição frente a jogadores que têm a mesma vontade. Essa é a história do FC Porto e nós temos de ir com essa vontade, essa disciplina de ganhar todos o jogos", referiu o jogador.Na verdade toda a estrutura faz um trabalho muito grande quando vamos defrontar um rival. O Club Brugge está habituado à Liga dos Campeões e nós temos de contrariar isso, seja qual for a forma em que vêm jogar e mostrar que estamos em nossa casa.Sem dúvida que é um jogo muito importante. Eles já têm 3 pontos e nós temos que fazer respeitar a nossa casa. Há que fazer as coisas da melhor maneira, plasmar no campo o que o míster quer e com sorte poderemos conseguir o resultado.Sim, como disse, nenhuma derrota é boa, muito menos se estás no FC Porto. Aqui habituas-te a ganhar, então que a derrota sirva para nos prepararmos para o que temos de fazer. Temos de mostrar que estamos aqui para conseguir grandes coisas.Somos profissionais com ferramentas para recuperar da melhor forma, todas as condições para isso. Pessoal e profissionalmente todos sabemos que temos de cuidar-nos da melhor forma, pois estamos a jogar de três em três dias. Mas com o trabalho e a ajuda que temos dentro do clube podemos recuperar da melhor forma.