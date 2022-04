Uribe é reavalidado esta terça-feira a uma mialgia na coxa direita

Apesar do triunfo frente ao Santa Clara, nem tudo foram boas notícias para o FC Porto. Uribe sentiu um desconforto físico no arrranque da 2ª parte e acabou mesmo por ser substituído por Grujic.O médio, sabe-se agora, está a contas com uma mialgia na coxa direita, pelo que será reavaliado esta terça-feira no regresso dos dragões ao trabalho. O problema físico do colombiano gera especial preocupação se se tiver em conta que o próximo encontro dos dragões é no sempre complicado Estádio D. Afonso Henriques, frente ao V. Guimarães.Na presente temporada, o jogador, de 31 anos, tem quatro golos em 36 jogos disputados.