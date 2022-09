Uribe é titular pela Colômbia no particular com a Guatemala

TITULAR



Esta es la formación de la Selección Colombia para enfrentar a #TodosSomosColombia pic.twitter.com/xYk63hip6F — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 24, 2022

A Colômbia vai defrontar a Guatemala a partir da 1 hora da madrugada, no horário de Portugal continental, e a seleção 'cafetera' conta com Mateus Uribe no onze.O jogador do FC Porto integra as escolhas iniciais do selecionador Néstor Lorenzo para este particular diante dos guatemaltecos, que se disputa em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. A equipa titular inclui ainda os antigos jogadores do FC Porto James Rodríguez, Luis Díaz e Radamel Falcao.Recorde-se que a Colômbia não conseguiu qualificar-se para o Mundial do Qatar.