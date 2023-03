Uribe elogiado como capitão

Uribe atuou durante os 90 minutos no empate da Colômbia frente à Coreia do Sul (2-2), num jogo particular realizado em terreno asiático, mais concretamente na cidade de Ulsan. O médio dos dragões foi um espelho fiel da exibição 'cafetera', tendo crescido com o passar dos minutos e sido importante para anular os dois golos de vantagem que Son deu aos coreanos. O ex-FC Porto James Rodríguez e Carrascal fizeram os golos do empate na 2.ª parte, altura em que Uribe chegou a envergar a braçadeira de capitão.

O médio, de resto, continua a ser alvo do Flamengo e, mais recentemente, foi associado ao Tigres, do México.