Uribe fez treino condicionado no regresso do FC Porto ao Olival

O plantel principal do FC Porto realizou esta sexta-feira o primeiro treino no Olival após o regresso do Algarve, onde cumpriu um estágio de pré-temporada, com o internacional colombiano Uribe a trabalhar condicionado, revelaram os dragões.

"Os jogadores às ordens de Sérgio Conceição pisaram o relvado tendo em vista o jogo de amanhã [sábado], frente ao Olympique Lyon (17:30), no Estádio do Dragão", assinalou o FC Porto no site oficial.

O boletim clínico divulgado especificou que Uribe realizou exercícios de treino condicionado.