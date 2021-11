Uribe: «Equipa reagiu às dificuldades e superou-se»

Matheus Uribe enalteceu a capacidade do FC Porto em dar a volta ao resultado diante do V. Guimarães e somar os três pontos "Quero dedicar esta vitória ao nosso colega e amigo Vítor Santos, que está a passar por um momento familiar difícil. Estamos com ele. Este jogo era complicado, sabíamos quem íamos defrontar. O Vitória é uma equipa que à frente é muito forte, os extremos são muito fortes, mas a equipa reagiu às dificuldades, superou-se. Tivemos oportunidades que, por pouco, não concretizámos. Mas mostrámos como é o FC Porto e ganhámos, o que é importante", referiu o colombiano, no final do jogo, à Sport TV.O médio admitiu que a expulsão facilitou a tarefa da equipa portista, mas sublinhou que o conjunto de Sérgio Conceição "nunca relaxou". "Tivemos um homem a mais, mas nunca baixámos. Isso caracteriza o FC Porto. E por isso é que demos a volta ao resultado. Ganhámos em casa e isso era importante", justificou."Somos uma equipa de jogadores muito profissionais, tantos os que jogam como os que querem entrar. O jogador que entra vai jogar igual aos que estão em campo. O trabalho que fazemos com a equipa técnica faz a diferença. Temos identidade de jogo, temos claro o que queremos e aqui em casa isso torna-nos mais fortes", acrescentou Uribe, mostrando-se "muito contente" pelo registo de 40 jogos sem perder na Liga: "A identidade que tem o FC Porto e o trabalho com a equipa técnica dá-nos essa confiança".