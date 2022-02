Uribe, Eustáquio e Taremi integrados na preparação do jogo com o Arouca

Wilson Manafá, em tratamento à sua lesão, foi o único jogador do FC Porto ausente na penúltima sessão de trabalho do jogo com o Arouca, marcado para domingo e referente à 21.ª jornada da Liga Bwin. Quer isto dizer que os internacionais Mateus Uribe (Colômbia), Stephen Eustáquio (Canadá) e Mehdi Taremi (Irão) já estiveram à disposição de Sérgio Conceição no treino desta sexta-feira.Apesar de ter o grupo mais composto, o treinador portista voltou a recrutar o extremo Gonçalo Borges à equipa B. O FC Porto, de resto, concluiu este sábado a preparação para a deslocação ao terreno do Arouca. No final da sessão, Sérgio Conceição fará a antevisão a essa partida em conferência de imprensa.