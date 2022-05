Uribe feliz com dobradinha mas lamenta trajeto internacional: «Poderíamos ter feito mais na Europa»

Mateus Uribe manifestou a sua satisfação pela época realizada pelo FC Porto, especialmente em termos internos. O colombiano gostou de ouvir Sérgio Conceição dizer que foi o melhor grupo que comandou. Já na vertente internacional, o colombiano assumiu que a equipa poderia ter feito mais."É muito gratificante para nós ouvir isso do treinador, porque sempre tratámos de aplicar aquilo que ele nos passou durante a época. Demonstrámos que estamos aqui para grandes coisas, mas agora descansar e pensar na próxima época. Acho que poderíamos ter feito mais na Europa, poderíamos ter feito mais, mas em Portugal marcámos a diferença", referiu o médio, enquanto a equipa mostrava aos adeptos os dois troféus referentes à conquista da dobradinha.Já Fábio Vieira mostrou-se satisfeito pela receção dos adeptos e não escondeu que gostaria de continuar no FC Porto. "Estou muito contente pela conquista de mais um título, no caso a Taça de Portugal. É uma boa recompensa. É o culminar de uma grande época, ter o apoio destes adeptos é incrível. O interesse de clubes estrangeiros? Gosto muito do FC Porto, é o clube que amo, mas agora é tempo de desfrutar", destacou o criativo.