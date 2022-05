Uribe fez tratamento em dia de folga

Na sequência do triunfo sobre o Estoril, jogo ao qual se seguiu a festa do título, Sérgio Conceição concedeu dois dias de folga ao plantel, mas segundo nos foi possível apurar, Uribe passou ontem pelo Olival para fazer tratamento à sua lesão. Hoje, no regresso aos treinos do plantel, já se perceberá se evoluiu no seu processo de recuperação.