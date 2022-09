Uribe: «Fizemos um grande jogo»

Matheus Uribe realçou o "grande jogo" que o FC Porto fez diante do Chaves e deu mérito à equipa de Sérgio Conceição, apesar das mudanças no onze."Mérito do trabalho da equipa. Tivemos muitas oportnidade. Não tivemos alguns titulares, mas o trabalho que se faz, faz com que qualquer um possa suprir. Mostrámos hoje contra grande rival. Fizemos um grande jogo. Concretizámos oportunidades e merecemos os três pontos", começou por referir ao Porto Canal."O que disse é que não há derrotas boas mas das derrotas há que aprender, sacar o positivo e corrigir os erros. Estamos para grandes coisas em todas as competições. Este grupo trabalha muito bem com a equipa técnica. Demos boa prova de que todos estão prontos para jogar e enfrentar tudo o que temos pela frente.""É uma responsabilidade grande usar a braçadeira neste clube. É muito importante. Sabemos o que o capitão e a hierarquia representam. Mas a equipa fez um grande jogo e fez-se respeitar.""Estamos preparados para isso. Fizemos uma grande pré-época para enfrentar isto. Há que ser profissionais, recuperar da melhor forma. No Plival temos os equipamentos para recuperar da melhor forma e para enfrentar jogos de 3 em 3 dias. E temos um plantel com jogadores de grande qualidade que podem jogar em qualquer momento."