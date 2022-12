Uribe: «Golo cedo ajudou-nos muito»

Titular no meio campo do FC Porto no duelo com o Gil Vicente , Mateus Uribe assumiu que o golo de Wenderson Galeno, logo ao terceiro minuto, acabou por ajudar bastante os dragões a avançarem na Allianz Cup, ainda que considere que ficaram muitas coisas para corrigir no futuro."Era um jogo muito difícil, pois sabíamos que íamos defrontar um adversário que explora muito bem as alas, que tem jogadores muito rápidos no ataque e com muita mobilidade. O golo cedo ajudou-nos muito, mas temos muitas coisas a corrigir, ser um pouco mais consistentes na parte defensiva e nos 90 minutos, controlando e dominando mais o jogo com bola. Mas é muito melhor corrigir isto com uma vitória e com o passo que demos para uma meia-final", começou por apontar, ao Porto Canal.Questionado sobre a dupla que fez com Grujic, o colombiano explicou as diferenças. "Com o Marko na equipa tenho um pouco mais de liberdade para ajudar o ataque e tive em várias ocasiões em que podia ter marcado golo, mas não consegui. O importante aqui é aparecer lá e é isso que nos pede o míster. A ideia é ter muita mobilidade na parte ofensiva, neste jogo demonstramos isso e demos este passo importante."A fechar, Uribe olhou à final four da Allianz Cup e deixou uma garantida. "O FC Porto entra em todas as competições para ganhar e temos muita vontade de ganhar esta competição, mas vamos passo a passo, este é importante, mas agora há que descansar e pensar nos próximos jogos do campeonato."