Uribe, João Mário e Bruno Costa disponíveis para o clássico com o Sporting

Boas notícias para Sérgio Conceição. A par da conquista dos três pontos, que permitem ao FC Porto liderar de forma provisória a tabela classificativa com nove pontos de avanço sobre o Sporting (entra em campo com o Famalicão a partir das 20:30), o treinador dos dragões recebeu a boa notícia de que Matheus Uribe, João Mário e Bruno Costa estarão disponíveis para ir a jogo no clássico da próxima jornada diante do Sporting.

Os três jogadores estavam em risco de exclusão do duelo com os leões caso vissem o cartão amarelo em Arouca, algo que acabou por não acontecer.

Mas nem tudo foram boas notícias. Diogo Costa lesionou-se nos instantes finais do jogo no Municipal de Arouca, sendo retirado de campo em cima de uma maca e prontamente substituído pelo argentino Agustín Marchesín. O guarda-redes poderá estar em risco para o clássico da 22.ª ronda do campeonato, que será disputado no Estádio do Dragão, no dia 11.