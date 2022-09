Uribe na primeira convocatória do novo selecionador da Colômbia

O médio do FC Porto, Mateus Uribe, foi um dos 26 eleitos para representar a Colômbia, naquela que foi a primeira convocatória do novo selecionador, Néstor Lorenzo.Uribe tem, assim, jogos marcados frente a Guatemala e México, nas madrugadas portuguesas de 25 e 28 de setembro, em ambos os casos nos Estados Unidos. Falta, agora, perceber se voltará a Portugal a tempo e em condições físicas para poder constituir opção para Sérgio Conceição na receção do FC Porto ao Sp. Braga, marcada para dia 30 do mesmo mês.