Uribe: «Não podemos deixar que o míster assuma a responsabilidade pelas nossas más ações em campo»

Mateus Uribe lamentou o golo sofrido pelo FC Porto já no último suspiro do jogo frente ao Atlético Madrid, que acabou por custar a conquista de pontos no arranque da fase de grupos da Champions 2022/23. Em declarações ao Porto Canal, o internacional colombiano, que apontou o único golo dos dragões no Metropolitano, sublinhou que Conceição não tem culpa dos erros que os jogadores acabaram por cometer em campo nos minutos finais.

"O ponto que tínhamos no final… é triste. Conseguimos pôr em prática o plano contra um grande rival. Mas temos de estar sempre concentrados. Não se pode sofrer um golo naquele momento. A realidade é essa. Temos de assumir a responsabilidade. Não podemos deixar que o míster assuma a responsabilidade pelas nossas más ações em campo. E essa bola parada é responsabilidade nossa"

Equipa respondeu bem às adversidades

"É o mais triste. Fizemos tudo, lutámos contra as lesões, a expulsão, a equipa quando teve de defender esteve unida, quando tivemos de sair ao ataque, saímos. Fizemos um golo que era o mais difícil e isso é o triste, que nos escape em segundos."

Derrota ainda no início da Liga dos Campeões

"Nenhuma derrota é boa e ainda mais no FC Porto, onde nos habituamos a ganhar e a ser competitivos. Mas temos de levantar a cabeça para sabermos o que temos de fazer nos próximos jogos", terminou.