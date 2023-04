Uribe: «Não servia de nada eles perderem pontos, se não fizéssemos o nosso trabalho»

Autor do golo que abriu caminho à vitória do FC Porto sobre o Santa Clara, Mateus Uribe enalteceu a forma como os dragões se apresentaram em campo, isto num jogo no qual havia a pressão (mas também motivação) de saberem que o rival Benfica tinha perdido pontos.

"Estou contente com o resultado. A equipa está a mostrar a atitude e a energia para enfrentar este final de campeonato. Estamos mentalizados em conquistar todos os pontos que faltam, olhando para o nosso trabalho e corrigindo durante a semana o que não fizemos tão bem. Estamos motivados para conseguir o objetivo", disse o médio colombiano, ao Porto Canal.

"Estávamos focados no nosso jogo e em colocar em campo aquilo que o treinador trabalhou. Claro que os festejos dos adeptos nos deram um pouco mais de motivação, mas não nos retira o foco do nosso objetivo e do que tínhamos de fazer em campo. Não servia de nada eles perderem pontos, se não fizéssemos o nosso trabalho".

O médio mostrou-se também feliz por ter ajudado com um golo. "Estou contente com o momento pessoal, por ajudar a equipa e continuar a melhor na minha carreira. É sempre gratificante marcar, estar no radar de todos, mas o mais importante fazê-lo ajudando a equipa. Estou muito feliz por estar a ajudar o grupo a alcançar os objetivos".



Sobre o facto de ter assumido o primeiro penálti (que converteu), o colombiano explicou-se. "A confiança é algo que me caracteriza e felizmente marquei."