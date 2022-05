Uribe não viajou com a comitiva do FC Porto para Lisboa

Uribe não viajou com a comitiva do FC Porto que chegou no final da tarde desta sexta-feira a Lisboa. Sérgio Conceição levou 22 jogadores para o encontro com o Benfica, que pode resultar na conquista do título de campeão, mas o médio colombiano não foi um deles.Apesar de ter jogador 45 minutos no encontro da semana passada com o Vizela, Uribe vem de uma paragem de quase um mês, depois de uma lesão muscular sofrida na receção ao Santa Clara.