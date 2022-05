Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Uribe no posto de comando diante do Benfica: o “espetáculo” está de volta Com o colombiano que Sérgio Conceição muito aprecia a titular, o meio-campo ganha solidez





Uribe é um elemento do qual Sérgio Conceição não abdica

• Foto: José Reis / Movephoto