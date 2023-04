Uribe: «O FC Porto prepara-se sempre para este tipo de jogos»

Após o triunfo do FC Porto na Luz, Uribe realçou a forma como os dragões encararam o jogo com o Benfica e referiu que os jogos que faltam até ao fim do campeonato serão "finais" para os portistas."Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. No FC Porto estamos sempre preparados para jogos desta dimensão. Enquanto for matematicamente possível, vamos encarar todos os jogos como finais. Neste jogo, por ter o ingrediente adicional de ser um clássico, viemos com muita vontade de ganhar e isto é muito gratificante para o que ainda falta do campeonato", começou por dizer à BTV, o médio, que marcou o primeiro golo do FC Porto esta tarde."É importante o golo porque nos deu o empate e a equipa ganhou confiança. É motivante, a nível pessoal, fazer golo, mas há que destacar o trabalho de toda a equipa, o carácter que mostrou e a vontade que exibiu para ganhar o encontro", afirmou.Quanto às contas do título, Uribe foi taxativo: "Desde que matematicamente seja possível, vamos continuar a competir ao máximo para ganhar todos os jogos que nos faltam e continuar a sonhar com o título"