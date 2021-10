Uribe: «Podemos perder jogos nestas competições, não podemos é perder a nossa identidade»

Mateus Uribe fez esta segunda-feira a antevisão ao jogo da Liga dos Campeões frente ao Milan, a disputar na terça-feira, pelas 20H00, no Estádio do Dragão.





"Os jogos da Liga dos Campeões têm sido jogos dificeis, mas o mister tem confiado em mim. A equipa está confiante qualquer que seja a equipa que defrontemos. O FC Porto tem sempre a mesma garra e atitude independentemente da equipa que enfrente"."Sim. Este grupo todas as equipas são muito fortes. Nós temos de ser fortes em casa. Trabalhamos juntos há muito tempo, sabemos o que o míster quer de nós. Temos que demonstrar isso cá para conseguir alcançar os resultados que queremos""Falando sobre o Liverpool...Podes perder jogos nestas competições, não podes é perder a tua identidade. Nós temos que mostrar a nossa ideologia, as características e aquilo que nos identifica como FC Porto. Esperamos estar à altura deste encontro e vencer a partida"Nós sabemos as características que o Zlatan traz à equipa. Mas um jogador não faz uma equipa. Nós pensamos mais no coletivo e temos que pensar e mostrar aquilo que o FC Porto é para conseguirmos vencer""Estou muito agradecido ao clube, ao corpo técnico e aos jogadores. Desde que cheguei que me sinto em casa. O míster desde o início depositou muita confiança em mim. Estar constantemente a jogar e nas convocatórias permitiu-me chegar à minha seleção, que para mim é muito importante. Estou feliz de estar cá e desde que cheguei que me sinto mais um portista""Sim. Temos que ir atrás de um resultado favorável para nós. Estas competições dão-nos sempre um extra de motivação e sabemos que temos plantel e equipa técnica para dar muito mais e estamos mentalizados para isso"