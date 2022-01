Uribe punido com um jogo de suspensão e FC Porto com 7.650 euros de multas

Uribe foi expulso na reta final do encontro entre FC Porto e Famalicão, com cartão vermelho direto por uma entrada dura sobre Pêpê. O Conselho de Disciplina da FPF puniu o médio colombiano dos dragões com um jogo de suspensão.Um ato de "jogo violento" em que, com base no relatório do árbitro Rui Costa, o jogador "pontapeou um adversário com força excessiva na disputa da bola", o que resulta na punição de um jogo.A SAD do FC Porto foi punida com um total de 7.650 euros de multas, devido a objetos pirotécnicos deflagrados durante o encontro do Dragão, ainda devido a cânticos insultuosos direcionados ao Benfica e ao atraso de dois minutos para o arranque da 2.ª parte do jogo com o Famalicão.