Uribe retoma o comando frente ao Casa Pia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Para compensar de certa forma a ausência de Otávio, Sérgio Conceição conta frente ao Casa Pia com o regresso de outro elemento experiente e de grande preponderância na equipa. Trata-se de Mateus Uribe.





O colombiano, de 32 anos, que falhou a deslocação a Arouca, devido a castigo, está de regresso ao seu posto de comando, liderando o meio-campo no duelo frente ao Casa Pia. Até se ver afastado da equipa, de forma forçada, Uribe era o elemento do plantel com mais minutos esta época, tendo sido, entretanto, ultrapassado por Pepê.