Uribe saiu em lágrimas

O momento era de desilusão pelo desfecho da Liga Bwin, mas as lágrimas que se perceberam na face de Uribe após o apito final estarão relacionadas com o seu anunciado adeus ao FC Porto.

No próximo domingo, salvo qualquer contrariedade física, o colombiano será titular na decisão da Taça de Portugal, mas a despedida do Estádio do Dragão, em campo, foi feita ontem e Uribe não conseguiu esconder as emoções. Durante os minutos em que a equipa esteve a ser aplaudida, especialmente junto ao topo sul, onde fica a claque Super Dragões, o médio deixou-se levar pelo momento. Foram quatro temporadas a representar o FC Porto, com dois campeonatos, duas Taças (pode conquistar mais uma), duas Supertaças e uma Allianz Cup no bolso. Na próxima época vai jogar no Al-Sadd, do Qatar.