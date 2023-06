Uribe: «Sempre considerei Sérgio Conceição um pai»

Uribe deixou o Porto com um comboio de 51 malas Uribe deixou o Porto com um comboio de 51 malas

Matheus Uribe falou esta terça-feira, um dia depois de ter sido oficializado no Al Sadd, do Qatar, sobre as quatro temporadas que passou ao serviço do FC Porto, e deixou muitos agradecimentos a Pinto da Costa e a Sérgio Conceição."Só tenho de agradecer ao presidente e ao clube. Sempre foram muito abertos comigo em tudo, mas tendo em conta a situação [contrato oferecido pelo Al Sadd] neste momento... Estou contente, grato ao presidente, ao mister e a toda a gente que sempre me apoiou", referiu, ainda no aeroporto Sá Carneiro, antes de partir para a Colômbia de férias, numa viagem em que levou... 51 malas O médio colombiano prosseguiu com muitos elogios a Sérgio Conceição: "Só palavras de agradecimento. Sempre o considerei um pai. Sempre me deu conselhos. Isso ajuda-nos muito a crescer, tanto a nível pessoal como futebolístico. Vou levar todos no coração, tanto a ele, como aos adeptos, presidente... Sempre se deram muito bem com a minha família".Questionado sobre se o treinador português devia prosseguir ao leme dos dragões, Uribe garantiu compreender o interesse de outras equipas. "Tem contrato cá. Imagino que muitas equipas o queiram por tudo o que fez no FC Porto, e com a capacidade e com os resultados que conseguiu, é normal. Não sei o que está a passar pela sua cabeça agora, mas que a decisão que tome seja a melhor para o clube e para ele. Fiz mais um amigo", rematou.