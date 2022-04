Uribe sofreu rotura muscular

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto atualizou, esta quarta-feira, o estado clínico de Mateus Uribe. No boletim clínico divulgado diariamente, os dragões deram conta de que o colombiano sofreu uma rotura muscular, tendo ficado de fora da sessão de trabalhos orientada por Sérgio Conceição para fazer tratamento.Não sendo ainda conhecido o tempo de paragem do camisola 8, há a possibilidade de este perder alguns jogos. Certo, para já, é que falha Guimarães.De fora do treino ficou também Manafá, em tratamento, assim como Bruno Costa, que fez treino condicionado.