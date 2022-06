Uribe sonha alto: «Gostaria de levantar um troféu internacional no final desta época»

"Que esta camisola seja respeitada em todo o mundo"



Conquistada a dobradinha em 2021/22, Uribe já aponta a novos títulos na época que para o FC Porto está prestes a iniciar-se. Com a camisola nova vestida, o colombiano falou dos objetivos para o que aí vem, vincando que gostava de terminar 2022/23 com uma conquista internacional."Gostaria no final da temporada estar num torneio internacional, levantar uma taça internacional. Que estes adeptos se recordassem de um título importante e que batêssemos de novo o recorde de pontos na liga. Que esta camisola seja respeitada em todo o mundo", atirou Uribe, admitindo que a fasquia, depois do sucesso da época passada, está bem alta."Estamos a preparar-nos para enfrentar a nova época da melhor forma, sabemos que deixámos a fasquia muito alta na época passada. Fizemos 91 pontos, um recorde que queremos bater já esta temporada. Que a nova camisola traga muita sorte e êxitos ao FC Porto", referiu em declarações aos meios do clube.Sobre 2021/22, Uribe destacou a união e o trabalho como fatores decisivos para as conquistas da Liga Bwin e da Taça de Portugal. "Segredo foi a união que sempre nos caracterizou, o trabalho que nos fortaleceu todos os dias. Sabíamos a responsabilidade grande que todos tínhamos, que todos éramos importantes para um fim comum, que passava por conquistar títulos", apontou, completando: "Não poder jogar os últimos jogos doeu-me um pouco, mas aquela noite nos Aliados será algo que nunca vou esquecer, eu e os meus filhos que puderam vivê-la comigo. Foi algo maravilhoso, o que significa o FC Porto, que nos faz sonhar e viver."