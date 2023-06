Uribe: «Tenho contrato até 30 de junho, vamos ver o que vai acontecer»

Em fim de contrato com o FC Porto, Uribe não esconde que os anos que viveu em Portugal foram muito especiais. Após a conquista da Taça de Portugal, numa vitória sobre o Sp. Braga por 2-0 , o colombiano enalteceu ainda a importância desse triunfo."Tenho contrato até 30 de junho, vamos ver o que vai acontecer. Estou contente por esta vitória, é muito merecida porque a equipa vinha fazendo as coisas bem. Terminámos a época com um balanço positivo, embora não possamos dizer que foi um ano perfeito porque não ganhámos a Liga. Temos de perceber o que não fizemos tão bem, mas agora é altura de desfrutar deste momento", começou por dizer, elogiando a forma como foi tratado em Portugal: "Fui muito feliz, receberam-me muito bem a mim e à minha família. Estou feliz aqui, estar no FC Porto foi algo muito grande que me aconteceu. Qatar ou Arábia Saudita? Não sei, é esperar. Tenho contrato até 30 de junho, tenho de esperar"