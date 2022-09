Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Uribe via Lisboa a tempo de trabalhar no Olival Plano de viagem prevê chegada do médio na 5.ª feira





FULCRAL. É um dos imprescindíveis de Conceição

• Foto: josé gageiro / movephoto