Ussumane Djaló vai reforçar o FC Porto depois do adeus ao Benfica

Ussumane Djaló vai assinar contrato com o FC Porto. O médio luso-guineense, de 17 anos, anunciou o adeus ao Benfica no final de junho."Chegou ao fim a minha ligação com o Benfica! Foram quatro anos de muitas aprendizagens e amizades que levarei para toda a vida! Obrigado Benfica", escreveu então na sua conta no Instagram.Ao que o nosso jornal apurou, o vínculo profissional será válido por cinco anos.Djaló envergava a camisola das águias desde 2018, ano em deixou o Ponte Frielas. Em 2021/22, foi escolha regular na equipa de juvenis do Benfica.