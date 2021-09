Valderrama sem dúvidas: «Luis Díaz é o melhor jogador colombiano do momento»

Luis Díaz está a fazer um arranque de época no FC Porto de alto nível, com cinco golos nas primeiras seis jornadas da Liga Bwin, e depois de ter estado em plano de evidência na Copa América, ao serviço da Colômbia.





Um registo que não deixa dúvidas para Carlos Valderrama, velha glória do futebol cafetero. "Sim senhor, sem dúvida, sem dúvida. O Luis Díaz é o melhor jogador colombiano do momento", apontou, à 'Blu Radio', considerando mesmo que "se o Messi não estivesse na Copa América o prémio de melhor jogador seria para o Luis". "Agora, neste momento, a nossa figura do futebol é Luis Díaz, isso é claro", reforçou."Tem que aproveitar o momento para ir ao Mundial. Os futebolistas são de momentos e este é o seu. É goleador da liga portuguesa. No Junior Barranquilla jogava bem, mas não marcava golos. Foi-se preparando e agora ele é goleador. Está a aprender, é a figura que nós temos e há que aproveitar", acrescentou.Valderrama ainda abordou o estilo de jogo de Luis Díaz. "Ele pega na bola, não sei como faz, leva a bola colada ao pé, parece que a tem amarrada ao pé. Isso é natural, não o podes ensinar a ninguém. Na rua fazia o mesmo, agora fá-lo como profissional, não perdeu essa essência e está sempre a melhorar. Ele é o jogador que temos de levar para o Mundial", apontou. O Mundial de 2022 será no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro.