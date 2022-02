Varela muito acarinhado

Silvestre Varela é atualmente o capitão da equipa B do FC Porto e continua a ser muito acarinhado pela generalidade dos adeptos portistas, que não esquecem a sua história no clube, designadamente a conquista da Liga Europa e um tricampeonato. Ontem, por ocasião do seu 37º aniversário, foram muitos os simpatizantes dos dragões que lhe endereçaram os parabéns, através das redes sociais do clube, procurando tornar o seu dia ainda mais especial.