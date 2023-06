Varela ofereceu bola da final da Liga Europa 2010/11 ao Museu do FC Porto: «É arrepiante vir cá»

Silvestre Varela assinalou esta quinta-feira o ponto final dado na carreira de futebolista com uma visita ao Museu do FC Porto. O antigo internacional português ofereceu ao espaço a bola oficial da final da Liga Europa 2010/11, conquistada pelos dragões diante do Sp. Braga, autografada por todos os jogadores que fizeram parte do triunfo portista. "É sempre bom, arrepiante vir cá. Isto ainda mexe comigo. Tenho um grande orgulho em pertencer a esta família", assumiu o avançado, em declarações aos canais oficiais do clube.