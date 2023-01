Vasco Santos assinou contrato profissional com o FC Porto

? Vasco Santos assina contrato profissional

? Defesa central/ médio defensivo 16 anos Alinha pelos Sub-17

"Vou continuar a trabalhar sempre no máximo para continuar a corresponder às expetativas do clube"



https://t.co/znBajOxDKg#FCPortoSub17 pic.twitter.com/KDNFQvogP5 — FC Porto (@FCPorto) January 4, 2023

Depois de Gonçalo Sousa , agora foi a vez de Vasco Santos assinar o primeiro vínculo profissional da carreira, prolongando a sua ligação ao FC Porto.Com oito internacionalizações jovens, três pelos sub-17 e cinco pelos sub-16 portugueses, este defesa central que também atua a médio defensivo chegou ao FC Porto em 2015/16, oriundo do Boavista. Natural da cidade Invicta, tem sido aposta regular do treinador Ricardo Costa nos sub-17 azuis e brancos.Sobre o antigo central e capitão portista, Vasco Santos referiu-se assim: "Tenho aprendido muito com o mister Ricardo Costa. É um exemplo no FC Porto e a nível internacional. Consegue-se aprender muito com ele, tanto na vertente mental como na desportiva."Ainda em declarações à comunicação do FC Porto, o jovem de 16 anos prosseguiu sobre os objetivos que guiam a sua carreira: "Chegar à equipa principal, sem dúvida alguma, e fazer história neste clube."Relativamente ao contrato profissional assinado esta quarta-feira, Vasco Santos afirmou: "É um grande voto de confiança. Vou continuar a trabalhar sempre no máximo para continuar a corresponder às expectativas do clube. Vou dar sempre o meu melhor porque o objetivo é chegar à equipa A num nível top."A concluir, o defesa assumiu o "grande orgulho" de trabalhar com os sub-17 portistas, considerando que se trata de "um grupo fenomenal", garantindo que todos já se conhecem "há bastante tempo e aqueles que entraram agora já fazem parte da família."