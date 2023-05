Vasco Seabra vê Taremi em "ponto caramelo": «Está a ser uma época em cheio»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O internacional iraniano Mehdi Taremi, que se tornou pela primeira vez o melhor marcador da Liga Bwin, ao concretizar 22 golos pelo FC Porto, está no "ponto caramelo" da carreira, descreve o treinador Vasco Seabra.

"É verdade que ele tem de estar sempre num nível muito alto naquele patamar de equipa que joga para o título e eu penso que tem correspondido. Penso que está a ser uma época em cheio para o Taremi em termos do que dá ao jogo", avaliou à agência Lusa o técnico, que já orientou Paços de Ferreira, Boavista, Moreirense e Marítimo no escalão principal.

O avançado, de 30 anos, tornou-se o 16.º jogador dos dragões a conquistar a distinção de melhor marcador da prova, ao destacar-se de Gonçalo Ramos, do campeão Benfica, que somou 19 golos, enquanto a derradeira posição do pódio foi dividida por João Mário, também dos encarnados, e pelo espanhol Fran Navarro, do Gil Vicente, ambos com 17.

Taremi sucedeu ao uruguaio Darwin Núñez, que dominou a lista de 'artilheiros' da época passada, ao anotar 26 tentos pelo Benfica antes de rumar aos ingleses do Liverpool, com Vasco Seabra a elogiar a capacidade do iraniano para "alternar diferentes movimentos".

"Quando joga com o Evanilson ou o Toni Martínez [em parceria ofensiva], não é tanto um jogador de profundidade, porque isso fica mais a cargo do companheiro de ataque, mas vem mais em apoio, consegue receber a bola entre linhas, dá qualidade na construção e acrescenta-se quase como sendo mais um médio. Quando fica como a única referência, provoca diagonais e cria dificuldades para esticar a linha defensiva contrária", observou.

Outros melhores 'artilheiros' da Liga ao serviço do FC Porto já tinham sido o malogrado 'bibota' Fernando Gomes (seis vezes), o brasileiro Mário Jardel (quatro) e o colombiano Jackson Martínez (três), assim como, de maneira singular, os brasileiros Hulk, Pena ou Azumir, o argentino Lisandro López, o sul-africano Benny McCarthy, o jugoslavo Kordnya e os portugueses Domingos Paciência, Jacques, Araújo, Correia Dias, Costuras e Pinga.

"O Taremi já tinha mostrado muita qualidade no Rio Ave e por isso é que passou para o patamar FC Porto", acrescentou Vasco Seabra, de 39 anos, que já cumpriu 91 jogos no escalão principal, cinco dos quais pelo Marítimo nas cinco primeiras rondas de 2022/23.

Adquirido ao Al-Gharafa, do Qatar, o avançado estreou-se na Liga com 18 golos pelos vila-condenses e até foi um dos mais letais na edição de 2019/20, perdendo apenas, por um tento, para o brasileiro Carlos Vinícius, do Benfica.

Taremi transferiu-se para o FC Porto na temporada seguinte e foi subindo de rendimento na tabela dos 'artilheiros', sendo terceiro colocado em 2020/21 (16 golos), vice-líder em 2021/22 (20) e vencedor em 2022/23 (22) de uma distinção que o clube já não ganhava desde o 'tri' selado por Jackson Martínez em 2012/13 (26), 2013/14 (20) e 2014/15 (21).

Congregando no seu palmarés as conquistas de um campeonato, uma Taça de Portugal, duas Supertaças Cândido de Oliveira e uma Taça da Liga, o iraniano rubricou um inédito 'póquer' na vitória em Vila Nova de Famalicão (4-2, da 33.ª e penúltima ronda) para bater o brasileiro Hulk como terceiro melhor marcador estrangeiro da história do clube e somar agora 80 tentos em 146 duelos, atrás de Jardel (168 em 175) e de Jackson (92 em 136).