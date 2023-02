Vasco Sousa: «A primeira vez que passei pelo Dragão disse à minha mãe 'um dia irei jogar aqui'»

Vasco Sousa jamais esquecerá o jogo frente ao Vizela, já que fez a sua estreia pela equipa principal do FC Porto. O médio, de 19 anos, que tem estado em destaque na formação B, não escondeu a sua felicidade pelo momento especial e revelou uma história curiosa."É um sentimento de orgulho, a minha família sempre me acompanhou, sempre me motivou. Na primeira vez que passei pelo Estádio do Dragão disse à minha mãe ‘um dia irei jogar aqui’. Hoje é um dia muito gratificante, porque pude dar-lhe essa prendinha", referiu o jogador aos meios de comunicação do FC Porto.Satisfeito por concretizar um sonho de criança, Vasco Sousa espera continuar o seu trajeto em ascensão e afirmar-se na equipa de Sérgio Conceição."Este vai ser para sempre o dia, mas espero dar mais alegrias aos portistas e continuar o meu trabalho. Senti-me muito bem, muito motivado, os meus colegas também me motivaram bastante, por isso foi fácil, com este grupo é incrível. Espero dar mais alegrias a estes adeptos pela equipa principal e prometo dar sempre o meu melhor todos os dias", rematou o jovem médio.