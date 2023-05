Vasco Sousa apadrinha torneio sub-9... no qual chegou a jogar

Vasco Sousa vai apadrinhar o Torneio Internacional Mini Stars Cup, evento organizado pelo AFC Martim, de Barcelos, e que vai realizar-se no dia 4 de junho.O médio, de 20 anos, foi o escolhido para dar cara à 12.ª edição deste certame destinado a equipas sub-9, uma eleição que nada tem de acaso, uma vez que o próprio disputou esta competição há largos anos.Na altura, Vasco Sousa representava o P. Ferreira e foi um dos responsáveis por conduzir os castores à vitória no torneio, acabando até por fazer o golo que selou a conquista da prova na final.Por consequência, o médio foi eleito o melhor jogador da competição. Agora, vários anos depois, vai apadrinhar o evento.As boas exibições assinadas por Vasco Sousa na competição foram conquistando as bancadas e valeram-lhe, na altura, uma alcunha dada pelos adeptos das equipas espanholas presentes. Assim nasceu o nome 'El Vaskito'.A vida dá muitas voltas e Vasco Sousa que o diga. Aquando da participação no Torneio Internacional Mini Stars Cup, o médio captou de pronto a atenção dos elementos do scout do FC Porto que estavam presentes. Coincidência ou não, agora representa mesmo os dragões.O Torneio Internacional Mini Stars Cup já teve vários padrinhos nas edições passadas e um deles foi Oceano, antigo médio do Sporting.