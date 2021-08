Vasco Sousa renova com o FC Porto até 2025

Vasco Sousa, médio ofensivo de apenas 18 anos, renovou esta terça-feira contrato com o FC Porto até 2025.

Em declarações ao site oficial dos dragões, o ex-Vitória de Guimarães mostrou-se "muito feliz" pelo novo contrato, assumindo que é um "momento muito especial" na sua carreira. "Sinto-me muito feliz. É gratificante sentir a confiança que depositam em mim, sobretudo no meu clube do coração, por isso é com enorme orgulho e muita garra que encaro este desafio. É um momento muito especial para mim e espero retribuir com alegrias para este grande clube", começou por dizer.

Primeiros jogos na equipa B

"Tem sido uma experiência incrível num plantel com muita qualidade e é sempre bom poder aprender com os mais velhos."

Sonho de jogar no Estádio do Dragão

"Trabalho arduamente todos os dias e fico muito feliz por assinar contrato com o FC Porto com apenas 18 anos. Vou continuar a trabalhar para, se Deus quiser, poder estrear-me aqui no Estádio do Dragão. Trabalho todos os dias para concretizar o meu sonho de jogar pela equipa principal do FC Porto neste magnífico Estádio do Dragão."

A evolução que tem sentido

"O Vasco que entrou aqui era mais tímido e mais acanhado, mas com toda a confiança que me transmitiram desde que cheguei, agora sou mais tranquilo, mais trabalhador e mais ambicioso", terminou.