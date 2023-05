Vasco Sousa renova com o FC Porto: «Otávio e Galeno são muito bons»

Vasco Sousa e FC Porto renovam contrato

Extremo

Vasco Sousa, extremo de 16 anos, renovou o vínculo que o liga ao FC Porto, anunciaram os dragões esta terça-feira. Natural de Vila Nova de Gaia, veste de azul e branco há seis épocas e, na presente temporada, já participou em 32 jogos e marcou 12 golos pelos sub-17."Referências? O Otávio e o Galeno, são jogadores da minha posição e acho-os muito bons jogadores", registou ao departamento de comunicação do FC Porto, revelando, depois, um episódio curioso que viveu no clube com... Marchesín. "Ele estava a tentar acertar na barra, disse para eu ir para a baliza e chutou para mim."Confessando-se "muito feliz" pela renovação e pela "confiança" que o FC Porto deposita nele, Vasco Sousa prosseguiu assim: "Quero continuar a trabalhar agora. Desde pequeno, o meu sonho sempre foi ser jogador do FC Porto, agora o objetivo é chegar à equipa principal."Relativamente aos melhor momentos vividos em competição pelo FC Porto, Vasco Sousa rematou: "Num torneio em França, vencemos a final contra o Barcelona e eu marquei um golo. Recordo-me também de um jogo contra o Sp. Braga em que estávamos a perder, no ano passado, e conseguimos a reviravolta. Eu marquei o 2-2."