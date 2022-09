A expulsão de Taremi, Otávio "quase treinador" e a derrota em Madrid: o que disse Conceição na antevisão ao FC Porto-Chaves

Sérgio Conceição anteviu o jogo com o Chaves, que se disputa no sábado, lamentando a derrota em Madrid mas também a lesão de Otávio, um jogador que aprecia em particular."É o jogador que me conhece há mais tempo. Já trabalha comigo há sete anos. Tento ao máximo que ele não me passe na hierarquia porque é um jogador quase treinador. Às vezes fico com receio e tiro-lhe moral durante o treino e naquilo que são os finais de jogos. Ele tem de amuar porque é o feitio dele, é um bocado chato na forma de ser mas eu gosto. Conhece tudo do jogo daquilo que eu quero. É um jogador importante para nós, não está ele, estarão outros. A forma como vamos atuar poderá mudar um pouquinho. Aqui e acolá poderemos ver um FC Porto diferente não estando em campo", vincou em conferência de imprensa.O treinador do FC Porto foi instado a comentar a expulsão de Taremi, por simulação na área do At. Madrid, mas preferiu elogiar as capacidades do iraniano."Converso sempre com os jogadores e conversei também com o Taremi sobre os dados e indicadores físicos que ele tem do jogo, que é sempre um atleta fantástico. Está no top-3 de distância de alta intensidade, por exemplo. Está no top-3 entre os atletas com mais sprints, está no top dos nossos avançados de rotação de bola no meio-campo ofensivo. Dentro dessas conversas, está também o facto de o Taremi, além de goleador, é um jogador que faz muitas assistências. Isso sim é falar de futebol, é aquilo que eu falo com os meus atletas", reiterou."Quando disse que somos pequeninos tem a ver com o peso que temos em relação a algumas decisões na Europa. Não é o clube que é pequenino. Por infelicidade nossa ou de outras pessoas, temos sido prejudicados. Somos um país bastante bom e de grandíssima qualidade a todos os níveis", acrescentou."Se calhar é essa a intenção. Não tive tempo de ver as redes sociais, não sei o que ele escreveu. Um profissional de futebol tem de estar habituado a isto. Graças a Deus somos bem pagos, temos de ouvir as críticas quando são negativas e as que são positivas. Obviamente há toda uma campanha e não vou estar a falar senão os comentadores vêm todos para cima de mim. Olho para outros países e sigo algumas emissões e alguns programas após-jogo e é sempre uma delícia. Falam do que foi a bravura em termos táticos, do que foi a qualidade de um jogador que teve uma nuance. Aqui não, aqui falamos do levantar o braço do Conceição, do Sérgio Conceição que deu uma dura ao jogador no final do jogo, se falei do árbitro… Porquê? Há muitos comentadores que têm qualidade e falam de futebol mas se calhar vende mais falar dessas situações. É uma pescada de rabo na boca. Como vende mais, é melhor falar dessas situações do que do jogo. Nuns casos, por desconhecimento do jogo de alguns, acredito que sim, no caso de outros são quase ‘obrigados’ a falar de temas polémicos. Não tenho problema nenhum em dizer aquilo que sinto.""A derrota com o At. Madrid não tem nada que ver com o campeonato. Já tive a oportunidade de referir que o estado de espírito não é o melhor porque perdemos o jogo que poderíamos ganhar. Trabalhámos com o intuito de vencer. No final, ficámos mais convencidos ainda que teremos uma palavra a dizer nesta fase de grupos da Liga dos Campeões.""É um dos momentos do jogo que nós olhámos como outros. É uma equipa que tem feito um inicio da época à imagemdo que tem feito na 2ª Liga, quer estar entre os melhores. Têm feito um excelente inicio de época, com bons valores individuais, com uma equipa técnica que está lá há 3 anos, com o Vitor Campelos que conheço bem e que trabalhou connosco no Vitoria. Tem jogadores interessantes e têm provado isso no campo. É um dos momentos fortes dos Chaves mas há outros. Cabe-nos olhar para eles e pensar no que temos de fazer no jogo para desmontar essa boa organização defensiva e depois estarmos atentos e equilibrados às saídas do Chaves onde são muito incisivios e olham muito para a baliza adversário.""Quando sofremos e quando marcamos, é um trabalho de equipa. Obviamente, no espaço onde está a bola, há uma intervenção mais direta. No momento em que o 4º árbitro me dizia que já tinha acabado o jogo, eles estão em comunicação permanente… Temos de nos preocupar com um canto e onde não tivemos a concentração. Acabando por ser normal, devíamos estar mais em jogo. O árbitro não tinha apito e era um canto. Temos essas situações muito trabalhadas. Chateia-me particularmente. Sabemos onde está a bola, quem vai bater e os jogadores que estão na área. Temos uma marcação mista, com homens à zona e com homens na marcação ao adversário. É justificável pelo minuto do jogo, por todas as incidências do jogo. Não aceito porque até ao último segundo temos de estar com a mesma concentração. Os meus jogadores já deram mostras de serem uns grandíssimos campeões e no jogo global demos mostrar de sermos superiores. Merecíamos ter vencido. Com os meus atletas falamos muito abertamente. Houve situações onde temos de estar mais atentos."