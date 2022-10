A mudança de treinador no Bayer, a ausência de Pepe e a "lata" de Eustáquio: o que disse Sérgio Conceição

Sérgio Conceição fez a antevisão ao Bayer Leverkusen-FC Porto de amanhã. Leia aqui tudo o que disse o técnico dos dragões na conferência de imprensa realizada esta terça-feira."Eu não acredito que em três dias se mudem muitas coisas. Analisámos o jogo com o Schalke e notámos algumas coisas diferentes com e sem bola. Mas é mais emocional. Esse momento de euforia, associada à qualidade e também o disse no momento mau da equipa porque conheço bem a qualidade desse campeonato e torna o jogo amanhã muito difícil para amanhã. O Eustáquio tem três jogos, só temos três jogadores acima dos 16 jogos, mas com essa vontade de mostrar que têm qualidade. Temos jogadores que vêm de sítios diferentes, da equipa B... nós, com as nossas forças, vamos lutar até à exaustão para mais uma vez respeitar a força e história do FC Porto. As características dos jogadores são os mesmos. Com bola, sabemos do poderio dos três centrais, dois laterais que se projetam bem na frente, dos médios muito consistentes e que são a ligação entre o setor defensivo e atacante e na frente atacam bem a profundidade. O Schick diferente em comparação com o que fez contra nós, mas essencialmente vamos olhar para nós.""É um grupo à imagem do ano passado, em que qualquer uma das equipas pode passar e neste momento estamos na luta com a vitória que tivemos no Dragão. O importante é não perder, o empate é bom, mas vimos aqui à procura da vitória. É importante para nós em termos desportivos, mas também a nível financeiro. O ano passado conquistámos três títulos e entrámos de forma direta na Champions, temos evoluído e potenciado jogadores, o que permite a nível financeiro ser importante para o clube. Há esse lado financeiro que não me cabe a mim. O que a mim me parece é que não tem correspondido àquilo que tem sido a evolução dos jogadores e ao sucesso desportivo.""Temos um jogo em Brugge e decidimos contra o Atlético em casa. Temos noção disso. Os pormenores podem fazer a diferença. Estamos confiantes naquilo que temos de fazer e na vitória que queremos alcançar.""Depende daquilo que é a estratégia e do que queremos para o jogo. O único que está de fora é o Pepe. Queria contar com todos, obviamente. Deixa-nos fragilizado por tudo aquilo que aporta à equipa. Não está o Pepe, mas estão 11 jogadores e cinco reforços que vão para dentro de campo para lutar pela vitória.""O percurso do Eustáquio, o FC Porto jogou contra o Chaves, o Eustáquio no fim do jogo, não me conhecia, só das cadernetas e dos cromos, teve a lata de me dizer, mister, um dia vou ser treinado por si. Incrível. E é isto que trazemos para aqui. Esta capacidade de trabalho."