Sérgio Conceição: «Vou desejar a melhor sorte à equipa de arbitragem e ao VAR, é importante»

Sérgio Conceição começou a sua conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o At. Madrid com elogios a Diego Simeone e ao seu At. Madrid, mas também com uma mensagem de força pública a Paulo Futre."Pelos anos que está aqui, pelo que tem feito nesta casa. Muitos jogadores com sete anos ou mais de clube, faz com que o conhecimento seja grande e seja ponto forte. Queria mandar um grande abraço ao Paulo Futre. É um homem fantástico, que fez história nos dois clubes. Como lhe liguei e não me atendeu, aproveito para publicamente dar um abraço aqui. Tem essa forma de estar tão própria do Atlético, trabalhada pelo treinador, pelas suas ideias e carácter. É o coletivo, a força nos momentos do jogo, depois reflete no que tem conquistado também. Cabe-nos a nós ser a equipa competente para ganhar", começou por dizer.Questionado sobre o que vai fazer para não repetir o resultado que ditou a eliminação na época passada, Conceiçã ofoi irónico. "O que vou fazer é desejar a melhor sorte à equipa de arbitragem e ao VAR, é importante. Depois vamos ser fiéis ao que somos. Temos a base faz parte dos nossos princípios de equipa: ser intensos, agressivos, humildes, com espírito de trabalho, capacidade de sofrimento. Somos assim, se essa base estiver presente, associando a organização e o talento, fazer um bom jogo e ganhar. A estratégia não vou partilhar aqui. Mas se está curiosa para saber se será o onze de Barcelos, até poderão ser, mas com nuances diferentes. Estamos atentos a tudo o que é, todos os pormenores que podem ser importantes para decidir o jogo", frisou.Já sobre David Carmo, o técnico garantiu o defesa pronto. "Psicologicamente, se está preparado? Quem não estiver preparado para jogar nesta competição não pode jogar futebol, não pode estar neste desporto belo como o futebol. Não podemos confundir entusiasmo e euforia. O entusiasmo é necessário, a euforia nem tanto. Os jogadores têm de ter isso controlado. Viemos aqui com 22 jogadores de campo, mais quatro guarda-redes. Muitos deles nunca estiveram nesta prova. Este é um nível muito alto. Onde nós fizemos trajetos muito bons, não digo fantásticos, porque isso era ganhar. Mas isso tem que ver ao estar atento aos pormenores e alto nível, que encontramos nesta competição. Psicologicamente estão todos preparados. Muito entusiasmados, mas é preciso que esse entusiasmo seja controlado", frisou."Eu acho que o Atlético é sempre um dos clubes favoritos a ganhar esta competição, já o demonstrou com este treinador. É um clube liderado por um ex-jogador que foi meu companheiro em que se nota muito nos princípios da equipa aquilo que ele é e que eu também pude partilhar com ele. Eu, sinceramente, sou apologista que o importante é chegar lá [à baliza adversária e fazer golos]. É verdade que o Atlético não mudou muito nos últimos anos, mas eu não me aborreço nada a ver o Atlético. Aborreço-me mais a ver outras equipas que tentam elaborar muito o jogo. Vejo um Atlético sempre muito competente e gosto de equipas assim, que sejam sobretudo realistas.""Quem anda aqui nesta vida, não só no futebol como no dia a dia, nós aprendemos todos os dias, neste caso no desporto. Nesses jogos tirei algumas conclusões e teria feito, ou não, algumas coisas de forma diferente. Amanhã serei o treinador com mais jogos pelo FC Porto na Champions, não sou propriamente inexperiente, mas estou sempre a aprender.""Sobre o precalço não lhe posso responder porque não sou piloto, nem faço parte da equipa que planeou o voo, mas que tivemos algum tempo para aterrar é verdade. Só não quero que nos aconteça no grupo aquilo que nos aconteceu [no aeroporto] que foi ficarmos na última posição. As janelas do mercado são muito extensas e complicadas para as equipas com menos possibilidades financeiras. Nós olhamos para os jogos, temos de disputar a fase de grupos mais curta e mais cedo, mas acho que não vai mudar em nada o que vai ser o nosso rendimento e planeamento. Como o Pepe estava a dizer que mesmo com 39 anos vai para o Olival fazer frente aos atletas mais jovens, com 17 anos, nós com um plantel que vale três vezes menos do que o Atlético na carta [prática], vamos querer sempre competir frente a uma equipa que é sempre candidata a vencer esta competição.""Faz parte daquilo que é a estratégia do jogo. Durante os 90 minutos o jogo passa por diferentes momentos e espaços e nós temos de ser competentes em todos eles. Vamos ter de estar muito organizados. O Atlético tem dois jogadores fantásticos lá na frente que é o Félix e o Morata. Quando tivermos bola temos de aproveitar. No fundo, queremos também que os golos contem.""O Grujic está com dificuldades físicas como vocês sabem, mas não pode fazer os 90 minutos, poderá jogar mas desde o banco. Não temos esses jogadores, mas temos outros também com qualidade, com entusiamo e alguns ainda não se estrearam nesta competição. Como treinador que sou tenho de treiná-los e prepará-los. Os clubes e os treinadores vivem com isto. Depois do fecho de mercado temos de olhar para aquilo que temos em termos de qualidade e olhar olhos nos olhos para os nossos adversários", terminou.