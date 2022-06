Velocidade de Pepe gera onda de elogios

Apesar dos 39 anos, Pepe continua a impressionar tudo e todos pela disponibilidade que entrega em cada jogo. Anteontem, no duelo entre Portugal e a República Checa, não foi diferente e o capitão do FC Porto voltou a mostrar que continua a ter muito para dar quando, aos 60 minutos, protagonizou uma recuperação defensiva que se fez de uma área à outra em escassos nove segundo. Os elogios um pouco por toda a parte não tardaram e o vídeo desse momento foi bastante partilhado.

Contudo, este momento não é fruto do acaso. É, pelo contrário, a prova do cuidado que Pepe sempre disse ter com a forma física, mas também do trabalho que é feito na esfera do FC Porto, às ordens de Conceição. O lado físico é uma componente nunca descurada e isso mesmo viu-se, por exemplo, no jogo que deu o título ao FC Porto. Pepê e Zaidu protagonizaram ‘sprints’ semelhantes, numa altura do jogo em que já não se esperava frescura.