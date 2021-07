«Vemo-nos em breve»: o comentário de James que deixou adeptos do FC Porto a sonhar

James Rodríguez completa esta segunda-feira 30 anos e o FC Porto, como ex-clube do colombiano, fez questão de o felicitar nas redes sociais, partilhando um vídeo no qual lembra os melhores momentos com a camisola azul e branca do atual jogador do Everton. Até aí... tudo normal.





Contudo houve algo que fez a nação portista... abanar. É que nos comentários, o colombiano agradeceu e deixou um "vemo-nos em breve", quase como se estivesse perto de voltar ao FC Porto. De imediato vários adeptos responderam àquele comentário, pedindo o regresso do jogador à Invicta.James Rodríguez, refira-se, tem contrato com o Everton até 2022, estando de momento avaliado em 28 milhões de euros.