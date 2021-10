Venda de bilhetes para o FC Porto-AC Milan arranca esta quarta-feira

A terceira jornada do Grupo B da Liga dos Campeões disputa-se no próximo dia 19 e contempla um FC Porto-AC Milan. Esta terça-feira, os dragões disponibilizaram algumas informações sobre a venda de bilhetes para esse compromisso.





Amanhã, a partir das 10 horas, os bilhetes serão colocados à venda e, nesta primeira fase, em exclusivo a sócios portistas. Já a venda ao público arranca na próxima sexta-feira.Os ingressos estarão à venda nos locais habituais e os associados do FC Porto que pretendem adquirir um devem ter concluído o processo de renumeração e regularizada a quota de agosto de 2021.Recorde-se que os maiores de 12 anos "terão de apresentar um Certificado Digital COVID válido ou, se for o caso, o certificado de recuperação. Em alternativa também pode ser apresentado um teste PCR com resultado negativo realizado até 72 horas antes do jogo ou um teste antigénio certificado, fazendo prova de identidade, com resultado negativo, realizado até 48 horas antes do jogo".Quanto aos preços dos bilhetes, esses situam-se, para os sócios do FC Porto, entre os 20 e os 60 euros e entre os 50 e os 100 euros para o restante público.