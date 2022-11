Ninguém atira a toalha ao chão, muito menos os adeptos do FC Porto, apesar dos oito pontos de atraso em relação ao Benfica, que lidera a tabela da Liga Bwin. A prova disso é que já foram vendidos 40 mil bilhetes para a receção ao P. Ferreira, marcada para depois de amanhã e referente à 12ª jornada. Assim sendo, o Estádio do Dragão voltará a ter as bancadas bem compostas. O pior registo da época, note-se, deu-se na receção ao Club Brugge, com 39.225 presenças.